مجموعة ريهانا وفينتي.. نظرة أولى على تشكيلة الأحذية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت شركة LVMH، في 10 مايو، عن مشروع مشترك جديد مع نجمة البوب ريهانا وهو علامة تجارية للأزياء الفاخرة تحمل اسم فنتي Fenty.

وسيشمل المشروع الملابس الجاهزة والأحذية والإكسسوارات وسيتم طرحها على شكل دفعات على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية، بدلاً من الالتزام بتقويم الأزياء الموسمي.

وخلال حديث ريهانا مع مجلة "T"، خضعت لجلسة تصوير حيث استعرضت بعض قطع المجموعة التي صممتها وهي مستوحاة من خزانة ملابسها وشخصيتها الجريئة، وبرزت خلال العرض 4 أنماط من الأحذية جميعها عبارة عن صندل بالأحزمة من جلد العجل مع نسختين من الجلد المنقوش.

وتم تصميم كل صندل بمقدمة مدببة، وأتت باللون الأزرق الفاتح، الفيروزي، المرجاني، والتان، ويأتي زوجان منها بثلاثة أحزمة متقاطعة حول القدم مع حزام صغير للأصبع الكبير، بينما يأتي الزوجان الآخران بحزامين، وتتراوح أسعارها بين 600 و700 دولار.

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وبالإضافة إلى ذلك، قامت العلامة التجارية بطرح فيديو ترويجي للمجموعة على حسابها في إنستغرام، حيث تظهر ريهانا وهي تحضر مجموعة من العارضات لجلسة تصوير، وهن يرتدين بدلات أحادية اللون و قطعًا بيضاء منفصلة وفساتين القمصان.

وستصبح أول دفعة من قطع المجموعة متاحة للشراء في متجر العلامة الإلكتروني يوم الـ 29 من مايو، وفي متجر pop-up في باريس في الـ 24 من مايو.