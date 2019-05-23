تألقت بها مارلين مونرو.. "البولكا دوتس" موضة صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تغزو البولكا دوتس (Polka Dots) الموضة النسائية في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر أن البولكا دوتس تعد واحدة من أبرز النقوش الكلاسيكية في عالم الموضة؛ حيث تألقت بها أيقونات الموضة مثل نجمة الإغراء الأمريكية مارلين مونرو في الخمسينيات من القرن الماضي.

وأضافت كايزر أن البولكا دوتس عبارة عن نقاط صغيرة أو كبيرة ذات لون مغاير للون الخلفية، كنقاط بيضاء على خلفية سوداء أو العكس، بالإضافة إلى توليفات لونية أخرى.

وتزين البولكا دوتس هذا الصيف البلوزات والفساتين والسراويل والتنانير والمايوهات والأحذية.