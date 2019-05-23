حافظي على مستحضرات التجميل في الحر بوضعها في الثلاجة

وضع "الصن بلوك"، في الثلاجة من الأمور المتعارف عليها، خاصة عند الرغبة في حفظه أطول فترة ممكنة مع تاريخ الصلاحية، ولكن هل يمكن وضع مستحضرات التجميل الأخرى في الثلاجة للاحتفاظ بها؟ الإجابة هي "نعم"، خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة الأيام الحالية، حيث تصل اليوم الخميس إلى 45 درجة، وهو ما يسبب ذوبان بعض تلك المستحضرات من بينها أحمر الشفاة على سبيل المثال.

ويستعرض التقرير التالي مستحضرات التجميل التي يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، وما هو تأثير الجو البارد عليها.

المانيكير

درجات الحرارة العالية تسبب الجفاف لطلاء الأظافر، لذا يفضل وضعه في الثلاجة خلال الموجات الحارة الشديد للاحتفاظ به رطبا.

الروج

تسبب درجات الحرارة المرتفعة في ذوبان قلم الروج غير السائل، وهو ما يضر بقوامه وسمكه عند وضعه على الشفاه، ولكن الاحتفاظ به في الثلاجة يبقيه متماسك ويحافظ على لونه قويا.

البرفانات

يلجأ البعض لوضعها في "الفريزر"، كي تكون "معتقة" برائحة أقوى، ولكن أفضل مكان لوضع العطور هو الثلاجة، لأن درجات الحرارة المرتفعة والضوء والهواء تتلفها، بينما تحافظ الثلاجة على رائحتها قوية، ولكن يجب عزلها تماما عن الأطعمة، بوضعها داخل كيس بلاستيك وعلبة بلاستيكية كي لا تتسرب الرائحة إلى الأطعمة.

ماسكات الترطيب

يساعد وضع تلك الماسكات في الثلاجة على الحفاظ على قوامها متماسكا وكذلك تأثيرها المرطب الفعال، خاصة خلال فصل الصيف.

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بودي سبلاش

هي واحدة من أكثر أدوات التجميل والإنعاش استخداما لدى الفتيات خاصة خلال فصل الصيف، لما لها من تأثر منفعش يختلف عن العطور الثقيلة، وتتميز بروائح الفواكه والنباتات المنعشة، وضعه في الثلاجة له تأثير إيجابي على خواصه المرطبة والمضادة للأكسدة.

الكونسيلر

إذا كانت استخدامه علاجيا، مثل تقليل التجاعيد والأكياس حول العينين، فإن وضعه في الثلاجة يعزز من خواصه المفيدة في هذا الصدد، بخلاف ترطيب تلك المنطقة وتفتيحها.

أقلام التحديد

وضعها في الثلاجة قبل ساعة من استخدامها، سواء حول الشفاة أو العينين يساعد على ثباتها، ويسرع من رسم خط التحديد، وكذلك لا تسيح مع الوقت.

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