فنانات اعترفن بالذهاب للطبيب النفسي.. بينهن أصالة وشيرين وغادة وهند صبري

تكشف بعض الفنانات عن أسرارهن أو أجزاء من حياتهن الخاصة خلال استضافتهن في البرامج الحوارية، أو مشاركة متابعيهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الأسرار التي كشفت عنها الفنانات هي ذهاب بعضهن إلى الطبيب، فهو أمر طبيعي ويفعله الكثيرون، حيث رأين بأن الطبيب النفسي ليس لعلاج "المجانين" فقط.

"هن" يرصد أبرز الفنانات اللاتي اعترفن بزيارة الطبيب النفسي رغم اختلاف أسبابهن.

غادة عبد الرازق

خلال لقائها مع برنامج "مجموعة إنسان" مع علي العلياني، الذي يذاع على قناة "إم بي سي"، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن ذهابها لطبيب نفسي منذ 18 عامًا، لعلاجها من الاكتئاب.

وتابعت "غادة" بأنها أول مرة ذهبت إليه عند محاولتها للانتحار، حيث أصيبت بالاكتئاب والوسواس القهري وهو ما جعلها تذهب للطبيب النفسي ومنذ ذلك الوقت تداوم على الذهاب إليه.

وأوضحت "غادة" بأن الطبيب النفسي يستمع بشكل جيد، لكن الأهل والأصدقاء لم يمتلكوا القدرة على إعطاء الحلول مثله.

وتابعت "غادة" بأنها ما زالت تتناول أدوية الاكتئاب كما أنها زادت في الفترة الأخيرة بسبب المشاكل والضغوط التي تعيشها: "الصراعات بتكون أصعب ومع الوقت قوة احتمالك بتقل".

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إليسا

وعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" دعت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها، للاهتمام بالصحة النفسية وعدم التردد في زيارة الأطباء النفسيين بشكل دوري، حيث ذكرت في رسالة لمتابعيها في تدوينة لها: "الصحة النفسية ما للمجانين متل ما قالولنا الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوروا دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية".

وتابعت في تدوينة أخرى: "صاحب البيضة القياسية، ليدي جاجا، ميشيل أوباما وغيرهن الكثير.. كلهم يدعمون قضية واحدة: التوعية بالصحة العقلية وأنا أيضا، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أطلب ذلك".

أصالة:

وأثناء حفل غنائها الذي انعقد في ديسمبر الماضي، أعلنت الفنانة السورية أصالية نصري، ذهابها لطبيب نفسي، لأجل الحفاظ على مميزاتها والصفات التي يفضلها الجمهور فيها: "بعمل كده علشان أكون كويسة".

شيرين عبد الوهاب

وأيضًا من الفنانات اللاتي سرن على هذا النهج، هي الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي كشفت خلال لقائها في برنامج "تخاريف" المُذاع عبر فضائية "MBC"، أنها تنتظم على زيارة الطبيب النفسي وتتحدث معه باستمرار، مؤكدة أن هذا أفضل من الحكي لصديقة قد تفشي سرها أو تعايرها به.

وأشارت إلى أن الطبيب المعالج لها أمريكي الجنسية وتتواصل معه من خلال مترجم، لافتة إلى أنها لا تعاني من الاكتئاب، بل إنها عانت بعد إنجابها لابنتيها من الوسواس القهري، بالإضافة إلى محاولتها للانتحار أكثر من مرة.

هند صبري

بينما اعترفت الفنانة التونسية هند صبري بلجوئها إلى الطبيب النفسي مرتين، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل"، كانت الأولى في العام 2006 لشعورها بأن انفصال والديها، عندما كانت في سن السابعة عشرة، أفقدها الأمان، فزارت طبيبًا ليساعدها في إعادة تنظيم حياتها.

أما المرة الثانية فكانت لشعورها بتدهور حالتها النفسية في العام 2014، وقالت: "الذهاب إلى الطبيب النفسي ليس عيبًا، ولا يعني أننا مجانين أو نعاني أمراضا نفسية، ففي بعض الأحيان نحتاج إلى شخص يساعدنا في استعادة توازننا النفسي بعد أي صدمة نتعرض لها".

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