ما حكم قضاء المرأة ما عليها من صيام دون إذن زوجها؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول الحكم الفقهي لقضاء المرأة ما عليها من صيام رمضان أو النوافل دون إذن الزوج.

وأوضحت "الإفتاء"، أنه يجب الحصول على إذن الزوج، قبل صيام الأيام التعويضية عن رمضان، حال توافر متسع من الوقت، أو الصيام التطوعي المتكرر، كصيام يومي الاثنين والخميس.

وأضافت، أنه يجوز للمرأة صيام القضاء دون إذن الزوج، في حالة توافر وقت كاف لقدر أيام القضاء فقط، واستشهدت الدار بقول الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي، في كتابه: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": "وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ".

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