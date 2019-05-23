تعرفي على أنواع الجاتو المختلفة

يعتبر الجاتو من الحلويات الغربية، على الرغم من ذلك له شعبية كبيرة، فلا تخلو أعياد الميلاد، وحفلات السبوع، والخطوبة والزواج منه، بل هو ركن أساسي للحلويات، ويمكن تقديمه للضيوف مع الشاي، والقهوة، وله عدة أنوع تختلف يستعرضها التقرير التالي:

السابليه

هو أقرب للبسكويت أو الكوكيز، منه إلى الجاتوه، ويوضع في بوكس الجاتو السواريه، فهو يعد بطريقة البسكويت، ويلصق كالبيتي فور، مع عمل أشكال مختلفة على واجهته وتزيينه بالمربى والسكر البودرة.

الاكلير

يشبه التارت إلى حد ما ولكنه طري، ويحشى بالكريمة أو الشوكولاتة، ويزين بالفواكة، ويحشى بالفواكة أحيانا، ويدخل في تزيينه الحليب المكثف، وقطع الفواكة الطازجة.

ميل في

بالشوكولاتة أو المربى، مع رقائق الملفي الشهيرة، فهي تباع بمفردها، ويمكنك تحضير زينة الجاتو في المنزل، من مربى وسكر بودرة وشوكولاتة.

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بلاك فورست

أبرز ما يميز جاتو البلاك فورست هو الميكس بين الشوكولاتة والكريمة، فهو يصنع من كيك الشوكولاتة المحشو بالكريمة، وترش عليه رقائق الشوكولاتة ويزين بالكريم شانتيه والكريز.

الباباز

هو الكيك الذي يسقى بالشربات فيكون شبيه إلى حد ما بالحلويات الشرقية، ويحشى بالكريمة المخفوقة، وكذلك يفضل عجنه بجوز الهند ليعطيه مذاق مميز.

لكسر روتين رمضان يمكن تقديم تلك الحلويات بجانب الكنافة والقطايف التي تعد بالطريقة التقليدية.

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