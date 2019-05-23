قالت الفنانة صابرين، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، والذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، إنها قبلت أن تكون زوجة ثانية لأن الأولى كانت أجنبية، هو قول صحيح ينسب إليها.
وأضافت "صابرين"، أنه وفي حال كانت الزوجة الأولى لم تكن أجنبية لم تكن لتوافق على ذلك الزواج: "تفرق أن دي أجنبية أولا وحياتها وأهلها"، وعندما سألتها بسمة وهبة مقدمه البرنامج عن موافقتها قالت: "مانتي كنتي شاهدة على الموضوع يا بسمة وكنتي عارفه الليلة والحكاوي اللي فيها كلها.. ابتسمي وأعمليلي فيها البريئة.. أنتي عارفه كل حاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر صابرين لـ"بسمة وهبة": اعملي فيها بريئة.. وأنتي عارفة كل حاجة عن جوازتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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