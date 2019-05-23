بعد القبلة المثيرة للجدل في "كان".. الممثلة المغربية تعتذر: دي أختي

بثت الممثلة المغربية لبنى الزبال فيديو جديدا لها بدأته بالسلام عليكن، لتعتذر فيه عن قبلتها مع الفنانة نسرين الراضي.

وقالت لبنى في الفيديو إنها كانت السبب في ذلك حيث بادرت بتقبيل نسرين قبل عرض فيلم "آدم" خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، وهو بطولة مشتركة بينهما.

وأضافت لبنى أن نسرين بمثابة أخت لها، واعتذرت للجمهور عما بدر منها، مؤكدة أنها قبلة بريئة وأنه خطأها، وأضافت "لم أفكر أن الأمر سيخلف صدمة في رمضان، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو خصوصا جمهور نسرين، إنه ليس خطأها هي أختي".

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من جانبها شاركت الممثلة المغربية نسرين مقطع الفيديو مع متابعيها عبر "إنستجرام".

وكانت الصور التي التقطت للنجمتين على السجادة الحمراء بمهرجان "كان" أثارت كثيرا من الانتقادات واتهمهما الجمهور بالمثلية، وعدم احترام شهر رمضان، وقال آخرون إنهما يلفتون الانتباه بمثل هذا الفعل ووصفوه بالمشين.

يذكر أن فيلم آدم من بطولتهما وإخراج مريم التوزاني، وتدور فكرته حول الأمهات العاذبات، ونسرين الراضي هي ممثلة مغربية لها كثير من الأعمال الفنية، بينما لبنى ممثلة بلجيكية من أصول مغربية تعيش في أوروبا.

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