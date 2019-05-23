طريقة عمل المكرونة الألفريدو

جددي في أطباق المكرونة، على طاولة رمضان، وحضري لأسرتك المكرونة الألفريدو، وقدميها ساخنة مع الفرايز. المكونات: مكرونة أقلام 1/2 كيلو صدور دجاج مكعبات لبن جبن بارميزان مبشورة ملعقة كبيرة زيت ملعقة كبيرة زبدة ملعقة دقيق بصلة مقطعة ناعم ثوم مفروم كوب كريمة حامضة Advertisements بقدونس طازج مفروم طريقة التحضير: تبلي الدجاج في ملح وفلفل، ثم شوحيها في الزيت. شوحي البصل والثوم في الزبدة، ثم ضيفي الدقيق. ضعي اللبن تدريجيًا، وقلبي جيدًا. ضيفي الكريمة الحامضة والجبنة البارميزان، ثم الدجاج. اسلقي المكرونة، وضعي الخليط السابق عليها، ثم ضيفي البقدونس وقدميها ساخنة. ​

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