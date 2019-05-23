طريقة عمل شاورما بدبس الرمان

الشاورما السوري من أبرز الأطباق المحببة في العالم، لطعمها المميز وسهولة طهيها، تقدم لك "هن"، طريقة عمل الشاورما السوري بدبس الرمان. المقادير 4 صدور دجاج 1 بصلة متوسطة الحجم 4 ملاعق كبيرة لبن زبادي 1 فص ثوم 4 ملاعق كبيرة دبس الرمان Advertisements 1 ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض 2 ملعقة صغيرة بهارات الشاورما½ كوب كريمة الثوم 6 قطع خبز سوري - افرمي البصل وتبلي به الدجاج أو اللحم وأضيفي جميع المكونات السابقة اتركيه في التتبيلة داخل الثلاجة ليلة كاملة. - ضعيه في صينية بالفرن لمدة 30 إلى 45 دقيقة والأفضل تسويتها على صاج على النار ليصبح مذاقه كأنه مشويًا. - أعدي ساندوتشات الشاورما مع البقدونس والمخلل والبطاطس والثومية للدجاج والطحينة للحم وقدميها ساخنة. ​

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