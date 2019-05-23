- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بالتزامن مع موجة الحر التي نعيشها خلال هذه الأيام، يرغب الكثيرون في تناول العصائر الباردة حتى تعطيهم إحساس الانتعاش والتغلب على الشعور بالحر والعطش في هذه الأيام.
ومن ألذ العصائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، سموزي بطيخ، حيث عرض الشيف شريف الحطيبي، في برنامجه "سندوتش وحاجة ساقعة" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، طريقة تحضيره بدلًا من شرائه.
مقادير تحضير سموزي بطيخ
2 كوب بطيخ.
موزة.
ثلج.
كوب زبادي.
سكر.
طريقة تحضير سموزي بطيخ
يضرب البطيخ مع الموز في الخلاط.
يضاف الزبادي والثلج والسكر ويخلط ثم يقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير سموزي بطيخ في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.