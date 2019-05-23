طريقة تحضير سموزي بطيخ في المنزل

بالتزامن مع موجة الحر التي نعيشها خلال هذه الأيام، يرغب الكثيرون في تناول العصائر الباردة حتى تعطيهم إحساس الانتعاش والتغلب على الشعور بالحر والعطش في هذه الأيام.

ومن ألذ العصائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، سموزي بطيخ، حيث عرض الشيف شريف الحطيبي، في برنامجه "سندوتش وحاجة ساقعة" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، طريقة تحضيره بدلًا من شرائه.

مقادير تحضير سموزي بطيخ

2 كوب بطيخ.

موزة.

ثلج.

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كوب زبادي.

سكر.

طريقة تحضير سموزي بطيخ

يضرب البطيخ مع الموز في الخلاط.

يضاف الزبادي والثلج والسكر ويخلط ثم يقدم.

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