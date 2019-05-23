"حطت الشاحن في بوقها".. مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

تعرضت طفلة هندية لم يتعدَ عمرها العامين، للصعق بالكهرباء، حيث وضعت كابل شحن الهاتف في فمها، ما تسبب في صعقها ووفاتها على الفور.
كانت الطفلة "شيفر" في زيارة لمنزل جدتها، الواقع في قرية بالقرب من دلهي، وتركتها الأم تلهو، حيث كان يوجد هاتف موصل بكابل الكهرباء، ليقوم أحد أفراد الأسرة بفصل الهاتف من الشاحن ويتركه قيد التشغيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "التايمز" الهندية.
فوضعت الفتاة الكابل في فمها، ما تسبب في صعقها ووفاتها على الفور، وذكر ضابط في مركز شرطة جهانجيراباد، بأن العائلة لم تجر أي شكوى للشرطة، لذلك لم يتم رفع القضية، ومع ذلك، إذا اتصل أحد الأشخاص ما لتقديم شكوى، فسيتم ذلك وفقًا لـ القواعد.
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