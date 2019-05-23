بالصور| فستان بدون بطانة في مهرجان كان يحظى على إعجاب رانيا يوسف

أطلت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة فيليسيا جيبهاردت، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، بالفستان نفسه الذي ظهرت به الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، في حفل افتتاح المهرجان منذ أيام.

وظهرت "فيليسيا" بفستان فاتح اللون شفاف وبدون بطانة، وكاشف لتفاصيل جسدها، فضلًا عن أنه بدون أكتاف، مزين بنقوش صغيرة، من توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World.

ولاقت صورة عارضة الأزياء التي نشرتها الصفحة الرسمية لـ"Esthere Maryline World" عبر "إنستجرام"، تفاعل بين وراد موقع التواصل الاجتماعي من بينهم الفنانة رانيا يوسف، التي سجلت إعجابها على المادة الصورة.

ويأتي إعجاب "رانيا"، على الرغم من أنه سبق إثارتها موجة من الانتقادات عقب ظهروها بفستان شفاف "دون بطانة"، خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

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يشار إلى أن الفنانة التركية تعرضت للعديد من الانتقادات من جمهورها العربي، بسبب إطلالتها في حفل افتتاح "كان"، أبرزها: "أنتم عندكم الجو بارد، ليه هالأزياء، عالعموم الفستان حلو بس عاوز بطانة"، و"البطانة اترفعت زي عندنا ولا ايه".

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، على السجادة الحمراء، في 14 مايو الحالي، وشهد عرض فيلم The Dead Don't Die ضمن فعاليات المهرجان.

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