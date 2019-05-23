قالت الفنانة صابرين، إنها خضعت لعملية تخسيس، أصيبت بأضرار من بعدها. Advertisements وأضافت "صابرين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن عدم التصريح بخضوعها لتلك العملية جاء بسبب خوفها من إجراء متابعيها مثل تلك العملية. وقالت "أول ما عملتها تعبت منها ومرضتش أقول علشان محدش يمر بالتجربة دي وتعبت أوي"، موضحة أن الطبيب المتابع حذر من إصابتها بالشلل حال زيادة وزنها كيلو جرام واحد زيادة عن وزنها الحالي. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر صابرين: أجريت عملية تخسيس.. والطبيب حذرني بعدها من الإصابة بالشلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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