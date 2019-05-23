أطعمة يمكن تناولها بالسحور تساعدك على تحمل الصيام في الحر الشديد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة حارة ستضرب البلاد، ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس.

وتأتي هذه الموجة بالتزامن مع الصيام في شهر رمضان الكريم، فيتطلب الأمر تناول وجبة متكاملة في السحور تساعد على تحّمل الصيام في درجة الحرارة المرتفعة، وشرب كميات كافية من المياه.

وكشف الدكتور أحمد رامي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، عن 4 عناصر أساسية تساعد على تحّمل الصيام في درجة الحرارة الشديدة.

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وقال "رامي"، إن وجبة السحور في هذا الجو الصعب يجب أن تشمل الزبادي والموز والبلح، فضلاً عن تناول الماء بكثرة ما بين وجبتي الفطار والسحور.

وأضاف لـ"الوطن": "يفضل تناول 3 حبات موز على الأقل حتى تمنح الجسم البوتاسيوم الذي يساعد على الحماية من العطش"، مؤكدا أن الاكثار من البلح وليكن 5 حبات على سبيل المثال في وجبة السحور يمنح الجسم الطاقة اللازمة.

وشدد خبير التغذية العلاجية والسمنة، على أهمية تناول الماء بطريقة مكثفة مابين وجبتي الفطار والسحور لتعويض فقد الماء الذي يحدث على مدار اليوم، بالإضافة لتجنب الابتعاد عن الوقوف في الشمس والتعرض للحر لوقت طويل.

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