طريقة عمل الحواوشي

الحواوشي من الأكلات السهلة التي يمكن تنفيذها بسرعة وبمكونات بسيطة، ولا تحتاج لتناول شيء معها، عدا سلطة الطحينة لذلك نقدم لك اليوم طريقة سهلة وسريعة لعمل الحواوشي السريع في البيت. المكونات كيلو لحمة مفرومة فنجان زيت 4 حبات بصل كبير الحجم فلفل حامي حسب الرغبة 2 فلفل رومي أخضر ملح، فلفل أسود، سبع بهارات، بابريكا، قرفة "حسب الرغبة". 10 أرغفة خبز بلدي طريقة التحضير تمزج جميع المكونات معا وتدخل الثلاجة، حتى يقطع الخبز. يفتح الخبز بشكل هلالي ويدهن بالزيت ويجهز للحشو. Advertisements توزع اللحم في الخبز وتوزع جيدا في الأطراف. يلف كل رغيف في ورقة من الفويل. يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. توزع لفائف الخبز في الفرن، وبعد مرور 10 دقائق تقلب على الوجه الأخر لمدة 10 دقائق أخرى. ​

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