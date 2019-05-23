اعتقدوا أنها أيادي نجارين وحدادين.. إعلان يظهر تأثير غسيل الصحون على النساء

في غُرفات مُظلمة، وسط تجمع مجموعة من الرجال، أمام الشاشات، ينظرون لتلك الأيادي الجافة، ذات التشققات والبُقع السوداء، وكأنها يد مُحارب، أو رجال يعملون بالبناء، والحدادة.

لم يأتِ ببالهم عند السؤال بأن تلك الأيادي تعود لفتيات وسيدات، قررن التخلي عن لحظات أنوثتهن، من أجل خدمة المنزل، من أجل التنظيف، الاعتناء بمنازلهن، حتى آثرت تلك العوامل على مظهر أيديهن، فباتت تشبه أيدي الرجال.

هكذا دارت فكرة إحدى الإعلانات المغربية، التي قررت تسلط الضوء على تأثير المنظفات وغسيل الصحون على أيادي النساء.

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وأظهر الإعلان مجموعة من الرجال ينظرون لأيدي بناتهن، وأمهاتهن، بل وشقيقاتهن دون علم، فيعتقدون للوهلة الأولى، إنها يد رجل يشقى، حتى يتفاجأوا في النهاية، ليقابلوهن بالأحضان والامتنان.

لافتة مُعبرة سلط عليها الإعلان الضوء، حازت على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت إحدى الفتيات قائلة: "من الأحلى الحاجات اللي شوفتها بجد وأثرت فيا.. رفقا بالنساء"، في حين أضافت الأخيرة: "لافتة معبرة جدًا، وإنسانية لأبعد الحدود".

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