نجاحات وظروف رابحة تسيطر عليك هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع لا بأس به تدعمك الشمس والزهرة من الثور الصديق في القسم الاول من الاسبوع ويدعمك كوكب المريخ من برجك بظروف رابحة وناجحة ما يعني انك تقف على عتبة جديدة ومشرقة داعمة بالشهرة والمركز العالي تحركات تطورات حظوظ ومكاسب مدعوما من القمر المكتمل من برج العقرب يوم السبت حيث يملؤك التفاؤل ويدفعك الى الامام كما تشهد سمائك الكثير من التغييرات والانفراجات يومي الاحد والاثنين مع وصول القمر الى القوس الى البيت السادس بيت الصحة والمجهود بيت العمل والمساعي الجديدة والتضامن والتعاطف ان كل الطوالع الفلكية تقف الى جانبك ما يجعلك تتمتع بالحيوية وتختبر مجالات جديدة نظرا لحماسك وتفاؤلك يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الجدي المعاكس يومي الثلاثاء والاربعاء بالاضافة الى انتقال الشمس الى الجوزاء المواجه لبرجك الذي تحمل معها القلق والتعب ما يعني احتمال ان تكون مزعوجا من كثرة الواجبات المدرسية والجامعية والمسؤوليات المهنية وغيرها ومن الضروري ان تظهر تفهما وان تستوعب الامور وان تخفف حساسيتك كي تسبب بخلافات او التباسات تجعل طباعك متقلبة ومزاجك متعكرا تجنب الكلام اللاذع وابتعد عن مواقفك المتحفظة. تعود وتتقدم بخطى ثابتة مع وصول القمر الى الدلو ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء فتسجل انتصارات كبيرة انتشار راحة واستراحة فلكية وسوف تجد نفسك متفوقاً على الاخرين بدرجات وخطوات عديدة وسيكون بانتظارك رحلة او عقد عمل او ترويج ناجح كذلك سوف تنطلق فتكون السباق والرائد في محيطك تفاوض بثقة وتدافع عن موقفك وقضيتك.

عاطفياً: تتحرّر من الضغوط العائلية والعاطفية مع انتقال الزهرة الى برج الثور الصديق الذي يحمل معه الانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والسعادة والارتياح تحت تاثيرات كوكب الحب الذي يجعلك تعوض عن الوقت الضائع انه اسبوع التغيير والانتقال والتحسين والاسفار التي تساعدك على تمتين الروابط. للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك.

وقد يهمك أيضاً :

Advertisements

4 أبراج تنشغل عن "الحُب" وهذه النصائح ستُغير وِجهتها

السرطان والجوزاء والعذراء والحوت الأبراج الـ4 الأكثر لطفًا