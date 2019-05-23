انفراجات وتغييرات مهمة تسيطر عليك هذا الأسبوع

مهنياً: يبدأ الاسبوع على نغمة جيدة ورابحة وينتهي بتقدم انفراجات وتغييرات مهمة جدا مع وصول الشمس الى برجك لتبدأ الامور بالتحسن فتدخل في محطة مهمة تستمر اربعة اسابيع سوف تبدأ اسبوعا جديدا مع وجود القمر المكتمل في العقرب الذي يعدك بآمالا كبيرة وبغد افضل فالاقدار تتغير وتبدا المعطيات بالتبدل لصالحك فتعيش مرحلة فلكية جديدة بحيث توسع دائرة التحركات والاتصالات والتحالفات لكن تجنب الغضب والانفعال يومي الاحد الاثنين تحت تاثير القمر من القوس فتكون فترة ضدك من اضعف فترات الاسبوع شطارتك ان تعرف كيف تتصرف مع نوعية الوقت المتطلبة ابتعد عن الاستفزازات ولا تدع احد يتحداك احم سمعتك تحامل على نفسك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد قم بواجباتك على الاصول ولا تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك لكن سوف تتغير الظروف وترتاح نسبيا وتختفي العاصفة الفلكية مع وصول القمر الى الجدي يومي الثلاثاء والاربعاء فتعود الامور الى مسارها الطبيعي انها ايام مميزة مثمرة وناجحة ترافقك تاثيرات جميلة وتنجح بايجاد حل لمسألة عالقة فترة مناسبة للعب دوراً بارزاً مهنيا واجتماعيا. تختم الاسبوع يومي الخميس والجمعة بطريقة جيدة ومناسبة ارتياح فرحة تفهم لقاءات سعيدة مع وصول القمر الى برج الدلو الصديق الذي يشكل مثلثاً فلكياً هوائياً مع الشمس من برجك فيقدم لك بوادر جيدة للمثابرة ومتابعة الجهود ويزيدك املا وحماسة ونشاط ويرفع من المعنويات ويعزز الثقة بالنفس فترة كريمة وواعدة بالنجاح مميزة على مختلف المستويات.

عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم مع انتقال كوكب الزهرة الى الثور الذي يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة جدا تسبب لك مواقف نزاعية فلا تقحم نفسك في مواقف صعبة وحاذر ان تجرح مشاعر من تحب كما ان مواجهة كوكب الحب قد تثير النزاعات في حياتك الزوجية فتعيش تناقضات وربما تعاني من مرض يخص احد الوالدين او الاولاد وتضطر الى الغاء مواعيد او سفر.

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