مهنياً: بداية اسبوع متقلب يمهد لحركة ثقيلة صعبة بحيث تهدأ الامور ويخف التفاعل البناء معك تحت تاثير القمر المكتمل من برج العقرب يوم السبت عليك التخلص من بعض القضايا المالية العالقة كخفض الديون وتوقيف الالتزامات التي تجبرك على زيادة الانفاق والتقليل من الاسراف الذي يضر بك كذلك سوف تعيش لحظات صعبة ومحرجة قد تعاكسك الظروف فلا تعقد الامور وتكيف مع الاوضاع الجديدة تعود وتتفاءل يومي الاحد والاثنين مع وجود القمر في القوس اي في البيت الثامن الذي يحمل اليك الجرأة لاتخاذ خطوة مهمة حتى تنطلق بمعاملات استشفائية مصرفية او ربما تطلب قرض لتحسين اوضاعك المالية كذلك ستعرف لقاء اجتماعيا او عاطفيا حارا وتشعر براحة نفسية كبيرة وسوف تنقلب الاوضاع لمصلحتك يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق فتكون نوعية الوقت جيدة جدا سلام داخلي هدوء صفاء رغبة في تطوير الذات تعمل من كل قلبك في هذه الايام الممتازة فتتطور الامور لمصلحتك وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك تغمرك الشجاعة وتصلك اخبار مفرحة تتعزز المعنويات قد تسمع خبرا سارا وتفرح لانفراج او حسم لمصلحتك. تعود الغيوم من جديد ويكون العنوان العريض عن عطلة الاسبوع تحديات ضاغطة مع انتقال القمر الى الدلو يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يعني انشغالات هموم ومسؤوليات انها فترة متطلبة لا تعد بانفراجات وسوف تسلط الشمس الضؤ على بيت السمعة والشأن العام تجعلك تخضع لعدة امتحانات ونتيجة هذه الامتحانات قد يتحدد مصيرك لذلك سوف تحتاج الى المهنية العالية والتصرف بمسؤولية اكبر.

عاطفياً: واخيرا يدخل كوكب الزهرة الى برجك فتتبدل المشاعر والمواقع والمواقف لمصلحتك وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار في هذا الاسبوع المناسب لتعزيز الشعبية والصداقات حيث تكون جذاباً ونشيطاً وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاصدقاء او علامات اكاديمية ناجحة تخص احد الاولاد للعازب يتحدث كوكب الزهرة من برجك عن تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الحبيب واعادة الامور الى مجراها الطبيعي.

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