جائزة معنوية في انتظارك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تشير الاجواء الفلكية عن بداية اسبوع مثمرة ويكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب بحيث تتحدث التأثيرات الفلكية للقمر المكتمل في العقرب يوم السبت عن لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية تتابع التاثيرات الجيدة مع وصول القمر الى برج القوس يومي الاحد والاثنين ويكون المؤشر الفلكي ايجابي ومشجع يدعمك بالمعنويات والثقة بالنفس فترة تفتح امامك المجال لتكون قوي جريء ومتحمس في مواجهة الامر الواقع متكيفا مع الاجواء وراض عنها كل المعطيات المتوفرة ممتازة تجعلك تدافع عن مصالحك بجرأة وتتلقى جواباً او نتيجة لتساؤلاتك لكن قد تتعرض لاستفزاز وتعيش فترة صعبة يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الجدي الذي يعطيك الثبات والاستقرار لذلك ابتعد عن الامور الغير واقعية ولا ترد على التحدي باستفزاز آخر اضبط اعصابك لمصلحتك كي لا تتأزم الامور او حاول ان تتنازل قليلا حتى تتوضح المسائل المعقدة ولا تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل.تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى الدلو ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء يومي الخميس والجمعة فتعيش عطلة اسبوع مثمرة ومميزة مليئة بالطاقة الايجابية النشيطة تقوى الحظوظ وتشتد فتتحقق امنياتك وتتفاعل معك الاحداث بطريقة ايجابية وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك وتقوم برحلة او تشارك بمؤتمر فترة مناسبة جدا لتكرار المحاولات ولمتابعة الجهود.



عاطفيّاً: بالرغم من انتقال كوكب الزهرة من برجك الى برج الثور الا انك لا تزال تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس للعازب تشتد الانفعالات والمشاعر والاشواق ويتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة.

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