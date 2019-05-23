بسبب رامز في الشلال.. حلا شيحة تتعرض للانتقادات: "أحضان في رمضان!"

تصدرت الفنانة حلا شيحة، محركات البحث على الإنترنت، عقب حلقتها اليوم، مع "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر، والذي يعد أول ظهور لها في برنامج "مقالب" عقب عودتها للتمثيل من جديد بعد غياب 12 عاما.

وتعرضت الفنانة العائدة من الاعتزال، لانتقاد واسعًا عقب الحلقة، بسبب احتضان رامز لها.

ففي مشهد لم يتعد الثوانٍ، قرر "رامز" احتضان حلا لتهدأتها عقب كشفه عن نفسه، وانتهاء "المقلب"، خاصة إنها دخلت في حالة انهيار وبكاء عن مواجهة الشلالات والغوريلا.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تلك اللقطة، خاصة إن الفنانة كانت ارتدت النقاب لسنوات عديدة، فعلقت إحدى الرواد مستنكرة: "خلعت الحجاب هي حرة.. لكن أحضان في رمضان!"، وأضافت الأخيرة "هو عادي تتحضن بعد الحجاب".

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الجدير بالذكر أن "حلا" تُشارك حاليًا الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال"، فضلًا عن المسلسل الإذاعي "نوسة نحلة ثانك يو"، برفقة المطرب أحمد شيبة.

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