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اعتادت الفنانة منة فضالي منذ بداية رمضان مشاركة جمهورها من سهراتها المختلفة في الشهر الكريم، سواء داخل الخيمات الرمضانية أو السهرات الفنية المختلفة.
آخر ما نشرته منة فضالي، هو صورتها برفقة الفنان راغب علامة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال وجدوهما في القاهرة الجديدة.
وظهرت منة محتضنة راغب علامة في الصور التي جمعتهما، وفي صور أخرى كانت ترقص معه ما عرضها للانتقاد كونهما في الشهر الكريم.
وجاء من بين التعليقات، "أنتو قافشين في بعض كده لية"، و"مشكلته مزودها حبتين كويس أنك قدرتي تسيطري عليه في حركاته".
وارتدت منة فضالي بنطلون من اللون الأبيض، مع توب من اللون الأسود، وشعر قصير.
وكانت منة فضالي قد نشرت صورة لها وهي تدخن الشيشة خلال رمضان، منذ عدة أيام ما عرضها للانتقاد أيضا من قبل متابعيها على "السوشيال ميديا"، ولكنها كانت ترد عليهم قائلة "أنا حرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بعد الشيشة.. منة فضالي مع راغب علامة في "رقصة وحضن" خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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