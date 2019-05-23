الامارات | منال بنت محمد: «سقيا الأمل» تؤكد مكانة الإمارات عاصمة عالمية للعطاء

شكرا لقرائتكم خبر عن منال بنت محمد: «سقيا الأمل» تؤكد مكانة الإمارات عاصمة عالمية للعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 مايو 2019

أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، أن مبادرة «سقيا الأمل»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعكس الرؤية الإنسانية لسموّه وحبه لعمل الخير، ومساعدة المحتاجين حول العالم. وشاركت مؤسسة دبي للمرأة في سباق «سقيا الأمل» الإنساني، إذ حرص فريق الإدارة العليا وموظفات المؤسسة التي تضم تحت مظلتها نادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في ضخ المياه عبر جهاز الضخ التفاعلي الافتراضي الذي استضافته «دبي للمرأة» أول من أمس.

منال بنت محمد: «المرأة الإماراتية مُبادِرة في العطاء، كما هي شريك في التنمية منذ انطلاق مسيرتها عام 1971».

كما شاركت في السباق الخيري الإنساني طالبات كلية دبي للطالبات، وعضوات نادي دبي للسيدات، بعد أن وجهت مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات دعوة عامة للنساء، عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام لهذه الحملة ذات الرسائل النبيلة، وحرصها على توفير الفرصة للجميع للوفاء بدوره المجتمعي، وترسيخ قيم الخير والعطاء من خلال المشاركة في هذا العمل الإنساني، خصوصاً أنه يأتي في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الإقبال على عمل الخير.

ريادة

وأشارت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن مبادرة «سقيا الأمل» تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على التعاضد والتكاتف بين البشر وتقديم العون للمحتاجين، كما تأتي إدراكاً من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب التي يعانيها العديد من المناطق حول العالم، وتنعكس سلباً على صحة وحياة الملايين وقدراتهم على الإسهام في تنمية بلدانهم ومجتمعاتهم، مؤكدةً سموّها أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل بهذه المبادرة صناعة الأمل للملايين حول العالم، والتأكيد على ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني، ومكانتها عاصمة عالمية للعطاء.

وعبّرت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بمبادرة «سقيا الأمل» كتحدٍ إنساني مبتكر يهدف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه، وإيصاله إلى المحتاجين والمحرومين في المناطق التي تعاني شُحّاً في موارد المياه الصالحة للشرب.

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وأشادت بالتفاعل المجتمعي والمؤسسي مع المبادرة، ما يؤكد بُعد نظر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحفيز طاقات العمل الخيري والإنساني لدى الجميع في قوله عند إطلاق هذا السباق (نبحث عن قوة الإنسان بداخل كل إنسان)، وهو ما بدا لافتاً في إقبال كثيرين على المشاركة في السباق، تأكيداً على قول صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: (في كل إنسان بذرة خير وعطاء ورحمة.. وأن التحرك ولو بشيء بسيط يمكن أن يحدث فرقاً عظيماً في نفوسنا قبل الآخرين)».

واعتبرت سموّها أن هذا الإقبال اللافت على المشاركة في السباق يعكس عمق ثقافة الخير والعطاء والعمل التطوّعي في المجتمع الإماراتي، ومشاركته الرؤية والتوجه مع قيادته الرشيدة، كسمة رئيسة لدولة الإمارات.

وأعربت عن اعتزازها بالروح التي بدت عليها موظفات مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسموّها، من خلال تفاعلهن مع الحملة وإقبالهن على ضخ كمية كبيرة من المياه عبر جهاز الضخ الافتراضي جنباً إلى جنب مع طالبات الجامعات في الدولة، وكثيرات من الفتيات والسيدات وعضوات النادي، لافتة إلى أن هذا الإقبال يؤكد أن المرأة الإماراتية هي شريك دائم ومُبادِرَة في العطاء وعمل الخير.

فارق نوعي

منى المري: «مبادرة ملهمة لقائد ملهم يسعى دائماً إلى زرع الأمل، وبث السعادة في نفوس البشر نحو غدٍ أفضل».

من جهتها، أشادت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، بمبادرة «سقيا الماء»، مؤكدةً أنها مبادرة ملهمة لقائد ملهم، يسعى دائماً إلى زرع الأمل وبث السعادة والتفاؤل في نفوس البشر نحو غدٍ وحياة أفضل، مثنية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي ستتولى التبرع بكمية المياه الإجمالية نفسها، التي تضخها الجهات والمؤسسات المشاركة في «سقيا الأمل» على مستوى الدولة، وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظا في العالم.

مسؤولية مجتمعية

قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، إن «مشاركة مؤسسة دبي للمرأة، ونادي دبي للسيدات، والمكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في (سقيا الأمل)، تنسجم مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وحرصها على المشاركة الفاعلة في العمل الخيري والإنساني في مختلف المجالات داخل الدولة وخارجها».