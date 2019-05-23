الامارات | صندل «الإسبادريل» يتألق بإطلالة مريحة

شكرا لقرائتكم خبر عن صندل «الإسبادريل» يتألق بإطلالة مريحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع صندل «الإسبادريل» على عرش موضة الأحذية النسائية في الموسم الصيفي لهذا العام، إذ تألقت به عارضات ماركات الأزياء العالمية عدة.
وقالت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، إن صندل «الإسبادريل» يمتاز بنعل من اللحاء، لذا فهو يمنح المرأة إحساساً بالراحة أثناء المشي.
وأضافت أن صندل «الإسبادريل» يتألق هذا الموسم بأربطة من الجلد وبنعل ضخم، ليضفي على المظهر طابعاً جريئاً يخطف الأنظار، مشيرة إلى إمكانية تنسيقه مع فستان أو سروال أو تنورة جينز.
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