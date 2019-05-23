"بلاك أوبيوم أو دو" عطركِ النفّاذ بلمسة زرقاء جريئة

سواد القهوة الدامس، الهالة السحرية للأفسنتين الأزرق، تشويق ينمّ عن رغبة جديدة، كل ذلك وأكثر يوفره عطر "بلاك أوبيوم أو دو برفوم إنتنس"، حيث أعلنت علامة YSL Beauty عن العطر الجديد لعائلة Black Opium الذي يتميّز بلمسةٍ زرقاء رائعة أضفت رونقاً خاصاً على قارورة عطر Black Opium الشهيرة فيما تحمل سمات جديدة وجريئة من توقيع كلّ من ناتالي لورسون، وماري سالامان، وأونورين بلان وأوليفييه كريسب ليزيّن حملتها الإعلانية وجه سفيرة YSL Beauty العالمية المشرقة زوي كرافيتز.

العطر: أناقةٌ زرقاء يتميّز عطر Black Opium Eau de Parfum Intense بأريجٍ أقوى وطابعٍ أجرأ، حيث يجسّد الليل بجماله وعظمته وغموضه بحدّةٍ لا خجل فيها. استقى العطّارون ناتالي لورسون، وماري سالامان، وأونورين بلان وأوليفييه كريسب وحيهم من جوهر الأفسنتين الأزرق لصياغة فصل جديد من قصة عطر Black Opium، قصة تنقل أريج القهوة الشهير إلى مغامرة شيّقة جديدة. إنه عبارة عن سائل ساحر بلون أخضر مائل إلى الأزرق، منكّه بالشيح، واليانسون، والأعشاب العطرية. فيجتمع مع اليانسون وتوت بويزِن الأزرق الحلو ليشكّل مقدّمة عطر Black Opium Eau de Parfum Intense الاستثنائي والآسر ليولّد فضولاً وسحراً لا يُقاوم. أمّا قلب العطر فيحتضن شذا زهر الفلّ الذي يندمج مع زهر البرتقال ليشكّلا معاً نسمة دافئة وغريبة تنضح جاذبيةً وشاعرية. وستأسرك في قاعدة العطر نفحات القهوة التي تميّز عطور Black Opium. تفوح من العطر المذهل أيضاً رائحة عرق السوس وخشب الصندل والفانيليا لتشكّل قاعدةً كريميةً غنية لا مثيل لها.

وتضيف هذه النفحات الجريئة حدّة جديدةً ومميزةً إلى مجموعة عطور Black Opium: شذا القهوة الذي يغلّفه أريج الأفسنتين الأزرق الشيّق لتلد هالة آسرة جديدة من رائحة القهوة الزهرية. وفي هذا الصدد، يعبّر عطّارو Black Opium ناتالي لورسون، وماري سالامان، وأونورين بلان وأوليفييه كريسب قائلين: "أردنا تجسيد هذه اللحظة الرائعة التي نشعر فيها برغبة في تجربة عطر جديد، اللحظة التي يتملّك فيها هذا الشعور أجسامنا، فنستسلم للأحاسيس والعواطف! حدةٌ ملموسةٌ، روحٌ نابضةٌ بالحياة وقوامٌ لا يُقاوم ولا يُستبدل. عطر شرقي قوي يفاجئنا بنفحات اليانسون الحيوية، فتضفي لمسات الأفسنتين وتوت بويزِن الأزرق روحاً نابضة بالحياة على العطر، فيما تبقى رائحة الفانيليا المذهلة المنبثقة من قاعدة العطر على البشرة إلى ما لا نهاية".

القارورة: لون أزرق آسر استُقي الوحي لتصميم قارورة Black Opium Eau de Parfum Intense من لون الأفسنتين الذي يشكّل هالةً زرقاء غامقة تتباين مع خلفية المدينة المتلألئة. يشكّل الأزرق لوناً متلألئاً يكتنفه الغموض ويتسم بحدّة لا تقاوم بالفعل، مثل امرأة جميلة ترتدي فستاناً أنيقاً وترقص تحت قمر أزرق يتوسط سماء مرصّعة بالنجوم.

Advertisements

الحملة الإعلانية: كوني ملكة الليل تعود زوي كرافيتس كوجه Black Opium Eau de Parfum Intense بصفتها السفيرة العالمية لعطور Black Opium. تضجّ زوي بالأنوثة والجمال والسحر فيما تتراقص على وقع الموسيقى بقصة شعرها الصبيانية وعينيها الحاذقتين المزيّنتين بظلال عيون متلألئ وسط أجواءٍ منغمسة باللون الأزرق. ينعكس على الممثلة من الخلف ضوء نيوني ساطع ينبعث من دائرةٍ بيضاء تحاكي الدائرة التي تتوسط قارورة Black Opium، فيما يجذب عطرها كلّ من يقترب منها. قام جوناس ليندستروم، المصوّر والمخرج المعروف بأعماله الجريئة بتصوير النجمة على وقع أغنية كندريك لامار فيما تألقت بإطلالات من أبرز دور الأزياء إلى جانب بريسلي جربر، ابن سيندي كروفورد والذي يظهر في بعض اللقطات. ويشكّل الفيلم دعوةً لتعيش في عالم يعجّ بالمشاعر، ولتختبر قوة الليل وجرأته وغموضه من دون خوف. قام تايرون ليبون بتصوير الحملة المطبوعة.

قد يهمك أيضا:تركيبة معقّدة لعطر "وود" الجديد تجعله فريدًا وليس له مثيل

تركيبة معقّدة لعطر "وود" الجديد تجعله فريدًا وليس له مثيل