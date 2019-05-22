"إتيكيت": كيفية تناول وجبة الإفطار باستخدام الشوكة والسكين

تزداد عزومات الأهالي والأصدقاء التي يكون لها مذاقًا خاصًا خلال شهر رمضان الكريم، والتي يتجمع فيها الأهل والأحباب حول مائدة واحدة وتحتاج إلى ترتيبات خاصة وتجهيزات كثيرة.

وتقدم خبيرة الإتيكيت رضوى فتحي، اتيكيت تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان وكيفية استخدام الشوكة والسكين وما هو الطعام المناسب، خلال برنامج "إتيكيت"، المذاع عبر "الوطن تي في".

وقالت:" الترتيب الصحيح هو البدء بالشوربة سواء لسان العصفور أو الشعرية يجب أن تكون العنصر الأساسي، وفي حالة إعداد شوربة مثل المشروم أو الكريمة يجب إعداد نوع أخر غيرها حتى تناسب الذوق العام للشخص المدعو على الإفطار وممن يعانون من مشكلات في الهضم".

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وعن كيفية تناول الشوربة قالت:" يتم البدء ومسح ثلاث مرات على طرف الطبق دون إزعاج الأخرين، ويجب تناولها بشكل موازي للفم، وفور الانتهاء يجب وضع الملعقة داخل طبق الشوربة".

وعن طرق الاستخدام الصحيح للشوكة والسكين ذكرت:" يتم وضع الشوكة في اليد اليسرى، والسكين في اليد اليمنى، وفور الانتهاء من الطعام يكون اتجاههم على شكل رقم 11".

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