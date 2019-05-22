قبل نهائي الكونفدرالية.. زوجة النقاز تستعد للمباراة من نادي الزمالك

في إطار الاستعداد لنهائي الكونفدرالية، المُقرر أن يجمع بين الزمالك ونهضة بركان، نشرت ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزماك، والمنتخب التونسي، عدة صور عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور مبنى نادي الزمالك من الداخل، وصورة أخرى بها من داخل النادي.

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ومن المقرر أن يغيب النقاز، عن المُباراة النهائية، المقرر إقامتها ببرج العرب الأحد المقبل.

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