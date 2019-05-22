- 1/2
- 2/2
في إطار الاستعداد لنهائي الكونفدرالية، المُقرر أن يجمع بين الزمالك ونهضة بركان، نشرت ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزماك، والمنتخب التونسي، عدة صور عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهرت الصور مبنى نادي الزمالك من الداخل، وصورة أخرى بها من داخل النادي.
ومن المقرر أن يغيب النقاز، عن المُباراة النهائية، المقرر إقامتها ببرج العرب الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل نهائي الكونفدرالية.. زوجة النقاز تستعد للمباراة من نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.