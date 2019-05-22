دخلت الفنانة صابرين، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، والذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، في نوبة من البكاء بعدما عرضت لها مقدمة البرنامج "بسمة وهبة" صورة لوالدها.
وأضافت "صابرين"، "بعد وفاة والدي أي حاجة بعملها ملهاش طعم لأني كنت دايما لما كان يتعرضلي حاجة كان يقولي حلوة يابت الحتة دي أنتي شاطرة.. مبقتش بحس بالنجاح".
وتابعت "والدي كان يقف بجانبي في بدايات دخولي الوسط الفني"، مؤكدة "من وأنا عندي 5 سنين كان بيقولي أنتي كويسه ولا لا وكان هو الوحيد اللي بثق في رأيه.. هو كان فنان أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| صابرين تبكي على الهواء بسبب والدها: "بعد وفاته مفيش حاجة ليها طعم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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