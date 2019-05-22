"بندانا" الشعر تغزو صيف 2019 وطرق لتنسيقها مع العبايات

تضفي الباندانا لمسة عصرية وأنثوية علي إطلالات اليومية، الرسمية والكاجوال، خامات متنوعة منها وبألوان فاقعة أو محيادة أو بنقوش كثيرة يمكنك اختيارها لتزين تسريحات شعرك هذا الصيف بحسب ما يتلاءم مع إطلالتك وذوقك .

المُلفت هذا الصيف تعدد الطرق لاعتماد الباندانا لتبدو أكسسوار راقيًا وأنيقًا للغاية مع الاطلالات الكاجوال، المسائية وحتي الرسمية. حتي المرأة المحجبة يمكنها في شهر رمضان تنسيق الباندانا الحريرية المطبعة والمطرزة مع العباءة ستبدو إطلالتها مميزة ولافتة للغاية.

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