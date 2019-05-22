صابرين: قصة كفاحي مليئة بالأوجاع.. "كان يبقى نفسي في لعبة ومقدرش أجيبها"

دخلت الفنانة صابرين، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، والذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت صابرين، إنها كانت مسؤولة عن أسرتها منذ الصغر، وحاولت بقدر الإمكان الحفاظ على أسرتها، مضيفة أن قصة كفاحها مليئة بالأوجاع.

ورت صابرين: "فعلا مشواري كان موجع جدا، كان يبقى نفسي في لعبة ومقدرش أجيبها، ومبقولش لبابا وماما عاوزة اللعبة دي عشان عارفة إن الفلوس اللي في البيت يدوبك تكفي أكل وشرب بكرة بس، وده شيء مشرف بالنسبة لي، بس بعد ده كله بلاقي هجوم ناس عليا".

وعن قرارها بالاعتزال الفني، قالت "سأفعل ذلك حينما لا أشعر بالتقدير، بس يكفيني حب الجمهور لي، هو اللي باقي، وبحس بنبض الجمهور وأنا ماشية في الشارع وأنا راكبة العربية ، وأنا داخلة المول".

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