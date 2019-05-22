الكشف عن أسرار فستان بينلوبي كروز بعد الظهور في مهرجان "كان"

باريس - لايف ستايل
بالرغم من مرور عدد كبير من النجمات العالميات علي السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 72 و التي تستمر حتي 25 مايو/أيار الجاري ، إلا أن فستان النجمة العالمية بينلوبي كروز بعرض " Pain and Glory" و الذي ظهرت به منذ عدة أيام مازال محفور في أذهان المعنيين بالأزياء و الموضة بشتي أنحاء العالم ، و اليوم نكشف عن عدد من اسرار هذا الفستان الذي حمل إمضاء دار أزياء "Chanel"، والفستان الذي ظهرت به بينلوبي كروز من Chanel من مجموعة ربيع وصيف 2019 و المصنوع من الدانتيل ، و قد ارتدته كروز بالمهرجان كنوع من التقدير الذي تقدمه لمصمم الازياء الراحل و صديقها الشخصي كارل ليجرفيلد.
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واحتاج الفستان لـ400 ساعة عمل ليخرج بهذا الشكل المذهل ، بالإضافة الي 200 ساعة عمل تقريبا من أجل الرسومات اليدوية بالفستان ، و ذلك حسب مجلة " vogue "، حيث أكدت بينلوبي كروز انها تأثرت بارتدائها لهذا الفستان الذي صنع لعرض فيلم" Pain and Glory" ، حيث اعجبت كروز بالتصميم في احدي عروض الدار لكن كان لونه وردي باهت و قررت بينلوبي مع مصممة الأزياء Virginie Viard إعادة تصميمه باللون الأزرق الداكن ، وهو اللون الذي تحبه كروز كثيرا، ويذكر أن بينلوبي كروز شاركت بعرض ازياء دار Chanel لمجموعة لموسم خريف و شتاء 2019 / 2020 الذى اقيم في باريس بفرنسا شهر مارس الماضي .
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