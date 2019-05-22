الكشف عن أسرار فستان بينلوبي كروز بعد الظهور في مهرجان "كان"

بالرغم من مرور عدد كبير من النجمات العالميات علي السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 72 و التي تستمر حتي 25 مايو/أيار الجاري ، إلا أن فستان النجمة العالمية بينلوبي كروز بعرض " Pain and Glory" و الذي ظهرت به منذ عدة أيام مازال محفور في أذهان المعنيين بالأزياء و الموضة بشتي أنحاء العالم ، و اليوم نكشف عن عدد من اسرار هذا الفستان الذي حمل إمضاء دار أزياء "Chanel"، والفستان الذي ظهرت به بينلوبي كروز من Chanel من مجموعة ربيع وصيف 2019 و المصنوع من الدانتيل ، و قد ارتدته كروز بالمهرجان كنوع من التقدير الذي تقدمه لمصمم الازياء الراحل و صديقها الشخصي كارل ليجرفيلد.

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واحتاج الفستان لـ400 ساعة عمل ليخرج بهذا الشكل المذهل ، بالإضافة الي 200 ساعة عمل تقريبا من أجل الرسومات اليدوية بالفستان ، و ذلك حسب مجلة " vogue "، حيث أكدت بينلوبي كروز انها تأثرت بارتدائها لهذا الفستان الذي صنع لعرض فيلم" Pain and Glory" ، حيث اعجبت كروز بالتصميم في احدي عروض الدار لكن كان لونه وردي باهت و قررت بينلوبي مع مصممة الأزياء Virginie Viard إعادة تصميمه باللون الأزرق الداكن ، وهو اللون الذي تحبه كروز كثيرا، ويذكر أن بينلوبي كروز شاركت بعرض ازياء دار Chanel لمجموعة لموسم خريف و شتاء 2019 / 2020 الذى اقيم في باريس بفرنسا شهر مارس الماضي .

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