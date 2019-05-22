بالفيديو| أحمد كريمة يوضح موعد وجوب الاغتسال من الجنابة

حالة من الحيرة تنتاب عدد من المسلمات بشأن الحكم الفقهي الخاص بموعد الاغتسال من الجنابة والحيض، من أجل الصيام، خلال شهر رمضان.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه أولى الاغتسال من الجنابة أو الحيض، قبل أذان الفجر.

وأضاف "كريمة"، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أنه يمكن الاغتسال بعد ذلك في حالة وجود عذر، كانقطاع المياه، على أن يتم الصيام رغم الجنابة، مع الامتناع عن الصلاة، حتى يتم التطهر بالاغتسال.

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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