بعد حلقتها في"رامز في الشلال".. مواقف أثارت فيها حلا شيحة الجدل مؤخرا

لأول مرة تقع الفنانة حلا شيحة ضحية لمقالب رامز جلال، خلال برنامج المقالب التي اعتاد تقديمها كل عام، وأصبحت "شيحة" الضحية رقم 17 في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، بعد آذان المغرب مباشرة.

وبعد إذاعة حلقة، اليوم، رصد "هُن" أبرز المواقف التي تعرضت لها حلا عقب عودنها للتمثيل بعد اعتزال دام 13 عاما، وخلع النقاب والحجاب.

صورة برفقة محمد رمضان ممسكة بيده

أعلنت حلا سعادتها لكونها ضمن فريق عمل مسلسل "زلزال" الذي يدخل في الماراثون الرمضاني الحالي، ونشرت صورة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" برفقة رمضان وهي ممسكة بيده، مُعلقة: "صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه يا رب النجاح كله، زلزال رمضان 2019، اللي من القلب لازم يوصل للقلب".

التدخين

ظهرت حلا وهي تدخن سيجارة خلال تصويرها مع الفنانة مي إبراهيم، مقدمة حلقات "حيزبونة شو"، والتقطت الصورة وهي تخفي السيجارة خلف ظهر مي، لكنها ظهرت في المرآة خلال الكاميرا، وهو الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات كون تدخين النساء للسجائر أمرا غير رائجا في المجتمع المصري.

ارتداء الحجاب في زلزال

بجلباب فضفاض وإيشارب مربوط من منتصف الرأس، بالإضافة إلى حجاب قاتم اللون، طلت حلا للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة بعد غياب نحو 20 عاما عن الظهور في الدراما التلفزيونية و13 عاما عن السينما، وذلك عبر مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان.

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بنطلون جلد وآخر مقطع

لفتت الفنانة حلا شيحة الأنظار في أحدث ظهور لها، بصحبة مجموعة من الفنانات بالوسط الفني، بعدما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا منه، عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام".

وظهرت "شيحة" بإطلالة "كاجوال"، مرتدية بنطلون جلد أسود وقميص أبيض طويل غير منقوش، بصحبة المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة منة شلبي، بالإضافة إلى "بوسي".

وكانت "شيحة" نشرت صورة لها ظهرت فيها مرتدية بلوفر شتوي وبنطلون جينز مقطع، وأغلقت التعليقات حينها، إلا أن رواد "السوشيال ميديا" قاموا بنشر الصور على نطاق واسع، وبدأوا بانتقادها بسبب إطلالتها، خاصة أنها كانت ترتدي النقاب من قبل.

فستان وشال لامع

خضعت حلا لأول جلسة تصوير احترافية، عقب إعلانها "خلع الحجاب"، المنشورة عبر حسابات "رابطات محبيها" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت حلا بفستان لامع، تميز بأنه فاتح اللون وطويل ومنقوش، بالإضافة إلى وضعها شال صوف يحمل اللون نفسه على كتفيها.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على جلسة التصوير، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات بين المعجب بإطلالتها والمنتقد لها.

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