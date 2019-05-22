صابرين: "حواجبي المثيرة" وراء إلغاء برنامجي في قناة "الرسالة"

قالت الفنانة صابرين، إنها كانت تُقدم برنامجا على قناة "الرسالة"، ولكنها تفاجأت ببيان صادر من القناة على الإيميل الخاص بها بإلغاء برنامجها كوّن أن حواجبها مُثيرة، مستطردة: "مش عارفة بقى مكنوش شافوا حواجبي قبل كده ولا إيه".

وأضافت "صابرين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا محبتش أكون على كرسي المذيعة، أنا كنت نجمة وفنانة، وفشلت في تقديم البرامج بس كفنانة نجحت جدا".

وأشارت إلى أن البيان، الذي صدر من القناة كان يُوضح أن إلغاء البرنامج جاء بسبب حواجبها، ولكنها ترى أن السبب الرئيسي هي رفضها تقديم محتوى ديني وأصرت على تقديم محتوى اجتماعي.

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