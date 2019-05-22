المكياج الناعم يسيطر على إطلالات نجمات مهرجان "كان"

شهد مهرجان كان السينمائي للعام 2019 بنسخته الـ72، على إطلالات متنوّعة للنجمات. كالعادة، اللوكات لم تكتمل من دون لمسة مكياج ملفتة تزيد النجمات جمالاً ورونقاً. لاحظنا أن المكياج البسيط والناعم سيطر على معظم إطلالات النجمات، أما البعض الآخر بقد اخترن مكياج عيون قوي.

لاحظنا أن بعض النجمات ابتعدن عن التطرّف والمجازفة في لوكاتهنّ من الناحية الجمالية ، حيث اعتمدنَ مكياج ناعم ارتكز في بعض الأحيان على الآيلاينر الأسود، ظلال العيون الترابي أو أحمر الشفاه الأحمر.

مكياج Selena Gomez استحوذ على انتباهنا، إذ ارتكز على الآيلاينر الأسود المسحوب، ظلال عيون برّاق وروج أحمر ملفت.

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Rome Strijd وBella Hadid تجرّأن وأطلين على السجادة الحمراء في إحدى لوكاتهنّ بمكياج بسيط من دون وضع الآيلاينر أو أحمر شفاه ملفت. ارتكز مكياجهنّ بشكل عام على الألوان الحيادية، التي برزت جمالهنّ وجاذبيتهنّ. هؤلاء النجمات طبّقنَ فاونديشن وظلال عيون خفيفين للغاية كما لجأنَ إلى أحمر شفاه ذي لون حيادي إمّا لامع إمّا مات.

من ناحية أخرى، بعض النجمات مثل Blanca Padilla وElle Fanning اعتمدن مكياج عيون خفيف، لكنهما لجأتا إلى أحمر الشفاه القوي كاللون الأحمر، للمسة من الجاذبية.

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أمّا نجمات أخريات فقد ركّزن على مكياج العيون، بدءً من ظلال العيون وصولاً إلى الرموش، مثل أسيل عمران، درة زروق وTaylor Hill. هذه الأخيرة بالتحديد اختارت ألوان ظلال عيون قوية للغاية، لجرعة من الجمال.

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