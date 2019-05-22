واكبي أجدد الصيحات واعتمديها بطريقة صحيحة مع الأقمشة المصبوغة

متابعتكِ للموضة تحتّم عليكِ مواكبة أجدد الصيحات واعتمادها بطرق صحيحة لتبرزي عصريتكِ، خصوصاً في المواسم الربيعية لأنّها تكون غالباً مليئة بالصرعات المسلية. من الأكمام المنتفخة، إلى الريش، إلى الكشاكش، إلى الأكسسوارات المبتكرة والجديدة، كلّها ملأت الموسم الربيعي مرحاً وحياة. واحدة منها تتطلّب منكِ أن تكوني من المحبّات للتصاميم غير التقليدية وهي الأقمشة المصبوغة بطريقة Tie-Die التي ستميّز إطلالاتكِ بنكهة صيفية بامتياز.

وبرزت هذه النقشة الجريئة بقوّة على منصّات عروض الأزياء الجاهزة لربيع 2019، مثلما رأيناها في مجموعة Proenza Scouler: قميص بطبعة Tie-Dye باللون الأزرق والأبيض وحقيبة جينز ذات حجم كبير بالنقشة نفسها، ومن منصّات العروض، انتقلت هذه الصيحة بقوّة إلى المتاجر ومواقع التسوّق الإلكترونية وأتت في الأكسسوارات كما في الملابس. حان الوقت لتنقليها أنتِ أيضاً إلى إطلالاتكِ الصيفية وتطلقي أسلوبكِ المرح والخارج عن المألوف. على هذا الأساس، رصدنا لكِ مجموعة من الملابس والأكسسوارات بطبعة Tie-Die، ابتاعي واحدة منها على الأقلّ لتنعشي خزانتكِ الصيفية.

وبما أنّ الموسم الصيفي يحتّم عليكِ اعتماد ألوان زاهية وفاتحة، فاخترنا لكِ قميص بتموّجات الأبيض والزهري والأزرق معاً بقماش مصبوغ بطريقة Tie-Dye، نسّقيه مع سروال باللون الأبيض وحذاء سنيكرز أيضاً باللون الأبيض وستصبحين جاهزة للفت الأنظار في هذا اللوك اليومي.

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أمّا الفستان الذي لفتنا من Stella McCartney، فيمكنكِ أن تضيفي له أكسسوارات بألوان صارخة لتزيديه حركة وحيوية: تصميم يمكنكِ اعتماده في لوك كاجوال مع صندال مسطّح أم في لوك كاجوال شيك ولكن مع حذاء كعب. الخيار لكِ!، وبالنسبة للأكسسوارات، فهي التي ستكلّل إطلالتكِ بطابع مبتكر بامتياز من خلال طبعة Tie-Dye.

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أعجبتنا قبّعة الصياد الرائجة من Prada، كما لفتنا حذاء slingback من Chanel والصندال ذي الكعب العالي من Sophia Webster: كلّها تصاميم ميّزتها هذه النقشة غير التقليدية، وأخيرًا لا تفوّتي هذه الصيحة التي ستبرهن حتماً أنّكِ من المتابعات الأوائل للصيحات الجديدة.

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