"منيو العزّاب والمغتربين" في 17 رمضان: كبيبة.. والحلو زلابية

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

الكبيبة

المكونات

250 جرام برغل

1/8 كيلو لحمة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة، حسب الرغبة

لحمة مفرومة معصجة

طريقة التحضير

- ينقع البرغل لمدة ساعتين وأكثر فى ماء دافيء، ويفضل تغيير الماء كل نصف ساعة.

- يصفى البرغل من الماء جيدا.

- في الكبة يوضع البرغل واللحمه المفرومة، وباقي المكونات ويفرم جيدا.

- يترك المزيج في الثلاجة، لمدة 10 دقائق.

- يشكل مزيج البرغل على هيئة كرة مفرغة، يوضع بداخلها قطعة من اللحمة المفرومة.

- تقفل الكرة جيدا، حتى انتهاء الكمية، وتدخل الثلاجة مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

- يجهز زيت غزير ويسخن جيدا ثم تقلى فيها كرات اللحم، وتقدم ساخنة بجانب الأكلات.

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الحلويات

الزلابية

المكونات

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

زيت شربات

طريقة التحضير

- إخلطي الدقيق مع الملح والنشا والخميرة والسكر والفانيليا.

- ضفي الماء وقلبي حتى تصبح عجينة سائلة.

- اتركي الخليط ليتخمر ثم قلبي.

- بللي ملعقة صغيرة بالزيت ثم شكّلي بها الزلابية واقليها في زيت متوسط السخونة.

- اخرجيها عندما يصبح لونها دهبيا فاتح من الزيت واتركيها قليلا ثم ارجعيها إلى الزيت مرة أخرى حتى تتحمر جيدا وتصبح مقرمشة.

- ضعي الزلابية في الشربات ثم صفيها وقدميها.

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