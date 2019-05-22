صور إطلالات فرح الهادي لموضة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - فرح الهادي من المعروف عنها أنها تعشق التغيير في مظهرها الخارجي، كما في اطلالاتها وأسلوبها في الموضة، فإلى جانب أننا أحيانًا نراها في الشعر الأشقر وأحيانًا في الشعر الأسود أو البني، كذلك فإنّ اطلالاتها تختلف بين الأسلوب الأنثوي الناعمة والأسلوب العصري الشبابي، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة صور اطلالات فرح الهادي لموضة صيف 2019، لتستوحي منها ما يُعجبكِ.





صور اطلالات فرح الهادي لموضة صيف 2019:





فرح الهادي في فستان ماكسي مزين بالنجوم:



في اطلالة لافتة وتنسيق مميز، شاهدنا فرح الهادي وقد اختارت فستان ماكسي بتصميم غريب مستوحًى من الجلابية، باللون الأزرق الهادئ، وقماشه مطبوع برسومات النجوم البيضاء، ومزينًا من الأسفل بالكشكش، وقد نسقت معه شنطة يد مزينة بالخرز، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض.

فرح الهادي في فستان ماكسي مزين بالنجوم



تنسيق شبابي في الجينز والقميص بأسلوب فرح الهادي:



لوك صباحي كاجوال اعتمدته فرح الهادي لأحد المشاوير اليومية، حيث إنها اختارت بنطلون جينز بخصر عالٍ وله فتحات على الجوانب، وقد نسقت معه قميصًا واسعًا باللون الأبيض، وأكملت اللوك بشنطة يد من “غوتشي” Gucci، وصندل بكعب عالٍ من جلد الأفعى مزين بالربطات.

تنسيق شبابي في الجينز والقميص بأسلوب فرح الهادي





اطلالة مبتكرة في التنورة التول نسقتها فرح الهادي:



فرح الهادي اختارت تنسيقًا عصريًّا ولافتًا، حيث إنها اعتمدت تنورة تول ماكسي باللون الزهري، ونسقت معها قميص كارو باللونين الأسود والأبيض، مزينًا بحزام قماشي على الخصر، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من المخمل باللون الأزرق من “غوتشي” Gucci.

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اطلالة مبتكرة في التنورة التول نسقتها فرح الهادي



صور اطلالات فرح الهادي لموضة صيف 2019 شاهديها واستوحي منها بعض الأفكار التي تُعجبكِ.

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