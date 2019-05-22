فساتين زفاف صيفية.. آخر موضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - ترغب كل عروس بفستان زفاف عصري يواكب الموضة، تلهم به الحضور وعريسها، كملكة متوجة، وإن كنتِ عروس هذا الموسم، فأمامكِ كثير من الخيارات الواسعة لفساتين الزفاف الصيفية، التي اخترناها لكِ من أسبوع الموضة للعروس لربيع وصيف 2020.

الفستان المنفوش مع خامة الساتان المخملية، سيمنحكِ اطلالة ملكية من الدرجة الأولى، مع الأكمام الطويلة الشفافة، إن كنتِ تبحثين عن لوك محتشم، أو كنتِ تحبين الأكمام الشفافة.

يبدو أنّ تصاميم الريش ستكون رائجة بشكل كبير بموضة عروس العام الحالي والمقبل، فلِمَ لا تتألقين بها، كهذا الفستان المطرز بالريش بالكامل، مع حزام الخصر العريض، لكننا لا ننصح به الصبايا الممتلئات، لأنّ موديلات الريش عامة تجعلكِ تبدين بوزن زائد.

مازالت الأكمام المنسدلة متربعة على عرش الموضة، لكن يمكنكِ التغيير قليلًا، باختيار خامة الكروشيه المستوحاة من الستينيات، لاطلالة راقية وغير تقليدية، تخطفين بها الأنظار.

أعجبنا الفستان مع تصميم الكاب المنسدل من خامة التول، وإطار مميز مطرز من الدانتيل، مناسب لكِ إن كنتِ تبحثين عن لوك كلاسيكي، بخاصة للمتلئات من الجزء العلوي.



كذلك الأكمام مع الكشكشة أو الأوبليتات عادت من جديد، مستوحاة من فترة الثمانينيات والتسعينيات، مطرزة من الورود، لتضمن لكِ "لوك" متناغمًا مع الطبيعة، يمكنكِ اختياره بتصميم التايبست، أو منسدل بشكل ناعم يزيدكِ جمالًا.

إليكِ بهذا الألبوم أجدد فساتين الزفاف الصيفية من أسبوع الموضة للعروس لعام 2020.