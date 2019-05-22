كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - لإكمال إطلالتك الجمالية خلال شهر رمضان، استعملي عطور عربية لسهرات رمضان.

ويعد متجر العربية للعود واحدًا من الشركات الرائدة في صناعة العطور الفاخرة في الشرق الأوسط والذي استطاع بجودة عطوره الفاخرة، الانتقال من المحلية إلى العالمية ليحصد العديد من الجوائز العالمية بفضل ابتكاراته عالية المعايير والجودة والتميز في عالم العطور، والتي حظيت منذ اللحظة الأولى لطرحها في السوق المحلية والعالمية بنجاح وثقة عدد كبير جدًا من العملاء. وفيما يلي مجموعة مميزة عطور عربية لسهرات رمضان من العربية للعود.





1 برستيج العربية من العربية للعود



عطر الأصالة الشرقية الساحرة لك وله من العربية للعود.

وهو عبق فاخر وأصيل بنفحات شرقية فاخرة Arabian Prestige، مكون من أوراق الجوري وزهور الشرق والعود وخشب الصندل والقرفة والزعفران والتوابل الشرقية وزهرة الباتشولي. ويقدم هذا العطر الجذاب مزيجًا فريدًا يجمع بين انتعاش الفواكه وإثارة التوابل، مما يجعله عطرًا مثاليًا لك وله، ويترك انطباعًا ساحرًا يدوم طويلاً.

يأتي العطر في قارورة زجاجية أنيقة ذات تصميم انسيابي رشيق. أما الغطاء فيحمل تصميمًا شرقيًا أصيلاً، وتُبرز قاعدته نقوشات من النمط العربي الفريد، بينما تتخذ القمة شكل قبة ذهبية تنقلنا على الفور إلى أجواء القصور العربية الفخمة المترفة، وكأن العطر قطعة فريدة من المعمار العربي الأصيل. إنه حقًا عطر شرقي أصيل فاخر، تلخص كل قطرة منه أصالة دهن العود برائحته الشرقية التراثية.





2 عطر كاشمير من العربية للعود



من انبعاث الطبيعة الخلاّبة، مُستمد من فاكهة اليوزوYuzuالمميّزة بعبيرها الحمضي المنعش، ينقلنا عطر كشمير Kashmir إلى ضفاف نهر اليانغتسي Yangtze الغنّاء، حيث تنمو ثمرة اليوزو منذ أكثر من ألف ومئتي سنة. تنفتح مقدّمة العطر الراقي على مزيج من التوت البري الحادّ مع نفحات من قلب الورد الزهري والياسمين. وتختتم نوتاته بالعود الكلاسيكي والفانيلا.



3 عطر حياتي من العربية للعود



هو لغة جديدة في عالم العطور، يتميّز بمزيجه الفريد الذي يجمع بين خلاصة زهور البرغاموت وفاكهة المندرين وزهرة الياسمين. ويرتكز في نهايته على مزيج من خشب الصندل والفانيلا والمسك العنبري، ليصبح ملازمًا ليوميّاتك وحياتك وليستحقّ أن يُطلق عليه اسم حياتيHayati.





4 عطر كلمات من العربية للعود



هو عطر مستوحى من رائحة البخور. وأن خلطته من التوت الأزرق واليانسون وبعض نوتات إكليل الجبل وخشب الكشمير وعطر الزهور، مع قاعدة من المسك والعنبر والعسل تجعل منه عطرًا فريدًا من نوعه ومرغوبًا جدًا من النساء والرجال. إنّه أحد العطور القليلة الذي يخلو من العود في قاعدته، وقد وُصِف بالعطر الدافئ والمهدئ، فهو مخملي وجذاب ويدوم طويلاً.

حازKalematعلى جائزة فيفيFifi للعطور عام 2010 كـ أفضل عطر في العالم. وتأتي أهميّة الجائزة في أنّها نتيجة أوّل تصويت يتم إلكترونيًا عبر الإنترنت في المنطقة لاختيار العطر المفضل لدى الزبائن في العالم العربي.





5 عطر سحر الكلمات من العربية للعود



يعود عطر «كلمات» بـ«سحر كلمات» للنساء والرجال. يحتوي هذا الزيت العطري على نوتات أساسية من اللبان والريحان. ويفوح قلبه برائحة الفانيلا. أما القاعدة فترتكز على المزيج القديم من العود والعنبر. وصف مرتدو العطر انطباعهم عن عودة كلمات بأنه حلو ولزج ويذكر بالعطور الخشبية التي ينبثق منها أريجها الأساسيّ. تتقدم بعض نوتات العطور على سواها بعد مرور وقت على ارتدائه فيتصدر الرائحة العود المتبل مع الفانيلا.





6 ماجستيك وودي من العربية للعود



بعد النجاح الباهر الذي حققه عطر Majestic الراقي والحائز على جائزة عالمية، ها هو عطر Majestic Woody يُطل بالفخامة والعبوة الراقية نفسها. وقد حملت تركيبته الفريدة والمميزة خلاصة خشب الصندل الممزوج مع خشب الدافانا تركيزًا وحيويّة أكبر.

إنّه مزيج راقٍ ودقيق مستوحى من غابات الشرق الاستوائية، ويعتمد بشكل أساس على رائحة الأرض ودفء العنبر ما يجعله مثاليًّا لجميع المناسبات.

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7 دونا من العربية للعود



من خُلاصة التفاح الأحمر والورود الطبيعية العطرية الغنية، يكشف عطر دونا Donna الآسر على مزيج من أروع عطور ثمر التوت والبرتقال، بالإضافة إلى رائحة زهرة الوادي. والنتيجة مبهرة، عطر نقي أخاذ كجاذبية المرأة، يضفي إحساسًا لا يمكن لأي امرأة إدراكه من دون اختبار الرائحة المُذهلة بنفسها. وقد حاز عطر Donna من العربية للعود على جائزة فيفي آرابياFifi Arabia للعطور الراقية عام 2013 كأفضل عطر عالمي للنساء.





8 أرابيان ليجيند من العربية للعود



يغمرك عطر Arabian Legend ومعناه الأسطورة العربية، بعبيره الشرقي والغني والمتبل. فهو مصمم بحب كبير لجميع النساء اللواتي يواجهن تحديات الحياة اليومية بشخصيتهن الحلوة والجريئة. هو عطر المرأة الجميلة والجذابة الذي يلائم السهرات والمناسبات المسائية الأنيقة. تتشكل تركيبة الرائحة المبهرة من مزيج من التوابل الحادة والزهور الأخاذة مع مكونات شرقية وخشبية. إنه تعبير الأنوثة بقوتها الصارخة.

تعبق افتتاحية العطر برائحة المندرين والزعفران الحمضية، وتُفضي إلى القلب الزهري الذي يضم الباتشولي والورد. وترتكز قاعدة العطر على مزيج من نوتات خشبية وعنبرية. وينتج عن هذه التركيبة المميزة عطر راق يدوم طوال اليوم.

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