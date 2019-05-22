مكياج نجمات مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - يحفل كل يوم من أيام مهرجان كان 2019، بأساليب مكياج جديدة ومميزة تعتمدها النجمات للفت الأنظار والمنافسة على لقب الأجمل. وفي هذا المقال، سنقدم لك جولة جديدة على مكياج نجمات كان السينمائي 2019، فمن الأجمل برأيك؟



إيزابيل فونتانا

النجمة إيزابيل فونتانا أطلت، كالعديد من نجمات مهرجان كان 2019، بالمكياج البنفسجي للعينين والشفاه، اعتمدت فيه على ظل العين البنفسجي الميتاليك على كامل الجفن الأعلى، مع لمسة من الظل الذهبي الفاتح واللامع على عظمة الحاجب، وأكملت طلتها باستخدامها أحمر الشفاه باللون البنفسجي الزهري، وأضاءت وجنتيها بالبلاش الزهري الواضح.

إيزابيل فونتانا



Guan Xiaotong

الممثلة الصينية Guan Xiaotong، اعتمدت المكياج الزهري القوي، حيث استخدمت أحمر الشفاه الزهري القوي، مع لمسة براقة، وظلال العيون باللون الزهري الفاتح على الجفون العلوية وتحت العين، مع لمسة من الكحل الأسود داخل العين. كما عززت من حجم عينيها الصغيرتين باستخدام طبقات عدة من الماسكرا السوداء.

Guan Xiaotong



بيلا حديد

عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، ظهرت في مهرجان كان 2019 بإطلالتين ساحرتين، الأولى اعتمدت فيها الروج الأحمر القوي مع ظلال العيون الحمراء المات على الجفون العلوية، والظلال الفضية اللامعة تحت الجفون السفلية. أما الإطلالة الثانية فاعتمدت فيها المكياج البرونزي الموحد للعيون والشفاه.

بيلا حديد



بريانكا شوبرا

النجمة بريانكا شوبرا ظهرت أيضاً بإطلالتين مختلفتين، ففي الأولى اعتمدت مكياجاً مميزاً ولافتاً، ارتكز على خطوط الأيلاينر الهندسية على الجفون العلوية، امتداداً الى خارج العين، وعلى أحمر الشفايف الزهري المات. واعتمدت في الإطلالة الثانية على مكياج العيون المشرق المرتكز على الظلال الزرقاء الممتدة على طول الجفن العلوي، والرموش الاصطناعية، وأحمر الشفاه البنفسجي البراق.

بريانكا شوبرا



Amber Heard

النجمة الجميلة Amber Heard، اعتمدت مكياج العيون البرونزي البراق، مع الأيلاينر الممتد على طول الجفن العلوي، والرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة جداً، وأحمر الشفايف الأحمر القوي المطابق للون فستانها، حيث أن مطابقة لون الشفاه مع الفستان كان الاتجاه الأبرز في مهرجان كان لعام 2019.

Amber Heard



Deepika Padukone

بدورها، أطلت النجمة Deepika Padukone بمكياج عيون قوي وإنما مفعم بالأنوثة، فقد اعتمدت فيه على خطوط الأيلاينر الأسود المجنح على طول الجفن السفلي، ممتداً من مدمع العين الى خارج العين، إضافة الى الرموش الطويلة والكثيفة، وأحمر الشفاه الوردي المات والبلاش البرونزي.

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Deepika Padukone

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