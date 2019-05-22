مناكير الفرنش الملون موضة رائجة هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - يعد مناكير الفرنش الملون موضة رائجة جداً هذا الصيف، فهو يضفي الحيوية على إطلالتك ويتماشى مع كافة ملابسك، فألوان الأظافر الزاهية والفاتحة تليق كثيراً بأجواء وسهرات الصيف، وبإمكانك اختيار ألوان طلاء الأظافر التي ترغبين بها، لتكون متناغمة مع ألوان ملابسك.

سنقدم لك أجمل الأساليب والطرق لتطبيق مناكير الفرنش الملون.



مناكير فرنش ملون

إن كنت تحبين المزج بين ألوان المناكير الزاهية المتعددة، كالأصفر والأزرق بدرجاته كافة والزهري الصارخ... وتحبين إبرازها على طريقة المناكير الفرنش، فإن المناكير الفرنش الملون سيكون خياراً مثالياً لك، فلا تترددي في اعتماده من خلال تطبيق المناكير الشفاف على كافة أظافرك، ومن ثم وضع اللون الذي ترغبين فيه على أطراف أظافرك.

مناكير فرنش ملون



مناكير فرنش أخضر

إن كنت من محبات طلاء الأظافر الأخضر، بإمكانك استخدامه على أظافرك بطريقة الفرنش، مما يمنحك إطلالة مليئة بالانتعاش والحيوية، على أن يكون متناغماً مع ألوان ملابسك. طبقي في البداية المناكير الشفاف اللامع، ومن ثم طبقي المناكير الأخضر على أطراف أظافرك بطريقة الفرنش.

مناكير فرنش أخضر



مناكير الفرنش النيون

إن كنت من محبات الإطلالات الجريئة والخارجة عن المألوف، اجعلي أظافرك مضيئة ولافتة وجذابة، من خلال اعتماد المناكير الفرنش النيون، الذي سيضفي التوهج والتميز على إطلالتك، فهو ملائم جداً للسهرات المرحة مع الأصدقاء والمقربين.

مناكير فرنش نيون



مناكير الفرنش الأزرق والفضي

هذا النوع من المناكير هو طريقة مبتكرة وجديدة ومختلفة من مناكير الفرنش، وهو ملائم جداً لمحبات الإطلالات العصرية والجذابة. وإن رغبت في اعتماده، طبقي المناكير الأزرق على كامل أظافرك، ومن ثم طبقي المناكير الفضي على قاعدة أظافرك بأسلوب الفرنش.

مناكير فرنش أزرق وفضي

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