فطار اليوم: بانيه وبطاطس محمرة

مع ارتفاع درجات الحرارة يجب أن تكون مائدة الإفطار خفيفة وسريعة، حتى لا تمد الجسم بالطاقة والشعور بارتفاع درجة الحرارة.

ونقدم لك اليوم على مائدة إفطار رمضان أكلة بسيطة لتقديمها لأطفالك وهي، بطاطس محمرة وبانية، مع السلطة الخضراء، والحلو عصير بطيخ.

المكونات

كيلو بانية

ملح، فلفل أسود بهارات، كركم كاري قرفة، ورق لورا، وحبهان حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مفرومة.

بيضة.

بقسماط مطحون.

عصير ليمونتين.

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4 حبات بطاطس.

الطريقة

يتبل البانية بالبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات، وكركم كاري قرفه ورق لورا وحبهان.

يغمس البانية في البيض، ومن ثم في البقسماط المطحون.

يدخل البانية في الثلاجة حتى تجهز البطاطس.

تقشر البطاطس وتقطع أصابع سميكة، وتنقع في الماء والملح والخل.

في مقلاه عميقة يسخن بها زيت غزير، ويقلى فيها البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون.

بقلى البانية حتى تنتهي الكمية، ثم يقدما معا بجانب السلطة الخضراء مع عصير البطيخ.

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