للوقاية من المبيدات.. إليك الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات

قال الدكتور مجدي نزية رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن غسل الخضروات والفاكهة يقي من 50% من المشكلات الصحية.

وأضافت "نزية" خلال استضافته في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على شاشة قناة DMC، أن غسل الخضروات والفاكهة يقي من الملوثات والمبيدات، مثل الفيروسات والبكتريا والطفيلات والفطريات، والكيميائية، والتي تتمثل في المبيدات أو الإضافات الكيميائية.

ولفت إلى أن هناك عادات تقوم بها ربة المنزل في تنظيف الخضروات والفاكهة مثل استخدام الخل والبرمنجنات، منوها بأن الخل لا يساعد على تنظيف الخضروات، بل يعمل كمادة مكيفة للفطريات، أما البرمنجنات فتعمل على تآكل طبقة كبيرة من سطح الخضروات ويقلل من فائدتها.

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وأكد نزية أن الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات، هو غسلها تحت تيار ماء قوي، وغسل كل ثمرة بمفردها، وفي حالة الورقيات تغسل ورقة ورقة وليست الكمية كلها مرة واحدة، وشطفها باليدين خوفا من التصاق بويضات الديدان عليها.

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