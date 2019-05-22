"الجمبسوت الأبيض" بديل فستان الزفاف لعروس 2020

هل تخيلتي يومًا أن ترتدي غير الفستان الأبيض في يوم زفافك؟، نعم، ابتكرت موضة 2020 جمبسوت أبيض من التشكيلة المميزة التي قدمتها أشهر الماركات لهذا العام.

قدمت بعض الماركات جمبسوت ينسدل منه وشاح طويل مثل فستان الزفاف، مثل تصاميم كارولينا هيريرا Carolina Herrera، اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta، ريم عكرا Reem Acra، وSebastien Luke. وبرز الجمبسوت بالسروال الواسع ليبدو أشبه بفستان العرس، مثل تصاميم Charlotte Balbier، Cushnie، وHalfpenny London. Halfpenny London كما قدمت بعض الماركات جمبسوت ضيق للعروس التي تملك قواماً ممشوقاً، ليبرز إنحناءات الجسم، مثل تصاميم Justin Alexander، نعيم خان Naeem Khan، وRandi Rahm.

يتناسب الجمبسوت مع حفلات الزفاف الصغيرة أو النهارية بالأماكن المفتوحة، كما أنه أكثر عملية من فستان الزفاف، ويسهل على العروس الحركة والتألق في يومها الكبير. شاهدي أجمل موديلات جمبسوت للعروس قدمتها أشهر الماركات في أسبوع العرائس بنيويورك 2020.

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