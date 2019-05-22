"السلاسل" المُرصّعة باللؤلؤ أحدث أكسسوارات تسريحة "ذيل الحصان"

تظهر كثير من التقاليع والاكسسوارات حول تزيين ذيل الحصان، تلك التسريحة التي تعشقها كثير من النساء على مر العصور، وكان آخر تلك الأكسسوارات سلاسل الشعر أو سلاسل ذيل الحصان إن صح التعبير.

اكسسوارات ذيل الحصان لا تنحصر فقط في السلاسل المزينة للشعر ولكنها تتمثل في الشرائط التي تمتزج مع الشعر لتظهر تسريحة رائعة للغاية، هي أيضا تتطرق إلى أساتك الشعر المختلفة والتي يمكن استخدامها على طول ذيل الحصان.

وتختلف سلاسل ذيل الحصان ما بين المزينة باللؤلؤ والتي تشبه العقد ويتم تثبيتها في أعلى الرأس لتكون منسدلة ومزينة الجزء العلوي فقط أي قبل بداية ذيل الحصان، اما السلاسل المختلفة والتي تثبت على الرأس بمشابك صغيرة ستكون مميزة ورائعة لإطلالتك في السهرات أو الخروجات الكاجوال المختلفة.

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