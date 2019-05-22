إطلالة صيفية "مثيرة" للفنانة السعودية أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة التقطت لها على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي. وبدت فيها وهي تقف في أحد شواطئ المدينة الفرنسية مرتدية سترة من الجلد مع تنورة صيفية مخرمة باللون الأبيض.

وأضافت إلى إطلالتها حذاء صيفياً مفتوحاً بالكعب العالي وباللون البيج مع حقيبة باللون نفسه. وأبدى أكثر من 107 آلاف متابع إعجابهم بالإطلالة ومن بينهم شقيقتها الإعلامية لجين عمران التي علقت بالرموز معربة عن حبها لها.

وتعليقاً على الصورة كتبت أسيل: "جميل أنك تحلم والأجمل أنك تسعى لتحقيق أحلامك لواقع".

ويشار إلى أن الفنانة أذهلت الجميع باللوك الذي اعتمدته أثناء وقوفها على السجادة الحمراء للحدث الشهير.

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واختارت لذلك فستاناً من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد.

ويذكر أن لجين نشرت في وقت سابق صورة لشقيقتها وعلقت عليها: "فخورة بشقيقتي الصغرى".

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