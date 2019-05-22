لمواجهة الطقس الحار.. إليك وجبات سهلة وسريعة للإفطار

سفرة رمضان هي أكثر الأشياء التي تفكر فيها الأم، لتقدم أكلات مميزة ومناسبة لأسرتها وخاصة أطفالها.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح التفكير أصعب فكيف تقدم وجبه غذائية متكاملة، وفي الوقت نفسه، تساعد على ترطيب أجساد أسرتها، لذلك نقدم لك اليوم أفكار بسيطة جدا وسهلة التنفيذ، لتواكب الطقس السيء.

جبنة وبطيخ

هي من الأكلات المفضلة لدى الجميع في الأيام العادية وليس رمضان، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن تناول أي شي مقابل ترطيب الجسم، فالبطيخ، هو من أكثر الفواكة التي تحتوي كل نسبة كبيرة من المياه، التي تعوض الجسم عن المياه المفقودة نهار رمضان.

البطيخ يعمل أيضا على ترطيب الجسم، فتقديمه مع الجبنة سواء سادة أو بالزعتر أو حتى بالطحينة، يعد وجبة لذيذة وسريعة.

جبنة وكنتالوب

مثلها مثل البطيخ فالكانتالوب من الأكلات التي تساعد على تطريب الجسم إلى جانب أنها أكلة مشبعة وخفيفة على المعدة وسهله الهضم، كما أنها قليلة السعرات الحرارية فلا مانع من تناولها على وجبة الإفطار.

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مكرونة بالكبدة

من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكن تقديمها لأطفالك، بالإضافة إلى أنها لا تستهلك وقتا كبيرا في الطهي، فبالتالي لا تحتاج إلى ارتفاح حرارة البوتاجاز، مما يقلل ارتفاع درجات الحرارة في المنزل.

مكرونة وبانية

أيضا من الأكلات التي يمكن تقديمها لأسرتك مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعم على البلاد في الأيام المقبلة، حيث أنها أكله سهلة وسريعة ويمكن تقديمها دون القلقل من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

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