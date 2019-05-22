بعد أيام من تعرضه لأزمة قلبية.. زوجة "كاسياس" تكتشف إصابتها بورم خبيث

"لم نكد نتخطى مشكلة، حتى تصدمنا الحياة من جديد" بهذه الكلمات أعلنت زوجة حارس مرمى بورو الإسباني إيكر كاسياس، المذيعة الإسبانية سارة كاربونيرو، عن إصابتها بورم خبيث في المبيض، وذلك بعد أيام من إصابة زوجها بأزمة قلبية حادة.

فعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أعلنت "سارة" عن اكتشافها لوجود ورم خبيث في المبيض لكنها أجريت العملية الجراحية لاستئصاله: "لم نكد نتخطى مشكلة، حتى تصدمنا الحياة من جديد.. هذه المرة كلمة مكونة من 6 أحرف (Cancer - السرطان)، وأعاني من أجل كتابتها.. قبل أيام وخلال الفحص تبين وجود ورم خبيث في المبيض، وقد أجريت عملية جراحية".

وأوضحت "سارة" بأنها اكتشفت الأمر في وقت مبكر: "سارت الأمور على ما يرام، ولحسن الحظ كشفنا الأمر مبكرًا، لكن لا يزال لدي أشهر عدة سأناضل خلالها وأواصل العلاج.. أنا هادئة وواثقة أن الأمور ستسير جيداً".

وأضافت "سارة" أن "الطريق ليس سهلًا، لكن النهاية ستكون سعيدة.. لدي دعم من عائلتي وأصدقائي وفريقي الطبي".

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وتأتي عملية سارة كاربونيرو، بعدما تعرض زوجها حارس المرمى لأزمة قلبية خلال إحدى الحصص التدريبية، ونقل إلى المستشفى وقتها.

وسارة كاربونيرو، هي مذيعة إسبانية في قناة تليسينكو وتعمل أيضًا صحفية في المجال الرياضي، وكانت انضمت للقناة التي تعمل فيها كمذيعة منذ عام 2009، وبدأت مهامها في تغطية كأس القارات، وأصبحت بعد ذلك هي المذيعة الرياضية الرئيسية للقناة.

واختيرت "سارة" في العام 2009 من مجلة إف إتش إم، الأمريكية، "المراسة الأكثر جاذبية في العالم"، تزوجت "سارة" من حارس المرمى إيكر كاسياس، بعد علاقة عاطفية دارت بينهما.

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